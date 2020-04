Giulia De Lellis e le difficoltà al lavoro per il coronavirus: «Ce la stavamo vedendo davvero brutta...». Dopo una breve assenza Giulia De Lellis torna sui social. L’influencer, ex di Andrea Iannone, sta trascorrendo la quarantena da coronavirus assieme al ritrovato fidanzato Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”.

Dal suo seguitissimo account social Giulia è tornata a parlare ai suoi fan attraverso le stories e, tra le altre, cose, ha anche confessato di aver preso tempo per riorganizzarsi sul paino lavorativo. Come per tutti infatti l’epidemia ha creato non pochi problemi al suo settore: “Nel frattempo – ha spiegato ai fan dal social - mi sono fatta dei progetti lavorativi, dei piani, ho organizzato un po' il lavoro che per un attimo si stava interrompendo e che per fortuna sta ripartendo nel migliore dei modi. Spero che anche le vostre situazioni si stiano riprendendo.

Diciamo che ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti quanti, ma sembra che le cose si stiano rimettendo nel migliore dei modi”.

La De Lellis è comunque tornata sul web e intanto, come stanno facendo molte colleghe, regala ai suoi fan esercizi per mantenere il peso forma nonostante la parziale inattività da reclusione…

