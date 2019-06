Giulia De Lellis, da corteggiatrice ad attrice. L'annuncio social: «Cominciamo a girare la fiction»

Lunedì 3 Giugno 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 20:02

Prima corteggiatrice a “Uomini e donne”, programma ideato e condotto da Maria De Filippi dove ha conoscituo l'ex (forse) Andrea Damante, poi reclusa nella casa del Grande Fratello Vip e ora per Giulia De Lellis arriva l’impegno da attrice.È stata la stessa influencer a dare la notizia ai suoi fan attraverso le stories del suo profilo Instagram. Dal social infatti Giulia ha postato un video che la vede negli studi del portale di Witty in cui spiega il suo prossimo impegno: «Finalmente posso dirvi con estrema felicità e gioia – ha svelato la De Lellis - come potete vedere dal mio volto, che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team di Witty».«Avrò dei colleghi che sono un più del settore rispetto a me, infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato però ovviamente non mi tiro indietro proprio ora, anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò, ce la farò. Siamo in preparazione. Iniziamo, sparirò per un po’ e voi sapete il perché».Nella pausa pranzo Giulia ha poi spiegato che l’esperienza iniziale è stata molto positiva: «È la prima volta su un set, sono nuovissima. E’ una ficata e non me l’aspettavo».