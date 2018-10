Giulia De Lellis e il fidanzamento con Cristiano Iovino: «È solo un amico»

Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 19:11

«Al momento sono presa dal lavoro e non sono fidanzata». Giulia De Lellis smentisce il fidanzamento con Cristiano Iovino. Prima le indiscrezioni di “Chi” che la volevano molto vicina all’ex di Sabina Ghio, poi le foto in Islanda, dove ambedue hanno guarda caso trascorso un periodo di vacanza, hanno fatto pensare che l’ex di Andrea Damante avesse finalmente ritrovato amore. Tra loro però sembra esserci solo amicizia: «Cristiano è un ragazzo fantastico, ma quando mi fidanzerò con qualcuno, sarò la prima a comunicarlo».Qualche parola anche su Andrea Damante: «Non c’è e non ci sarà un ritorno - ha fatto sapere in un'intervista a Libero - Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv».Ha preso parte al GFVIp arrivando alle fase finali e dove ha trovato un ottimo ambiente: «Era un gruppo incredibile e un’intesa reale tra i concorrenti. Si sono creati dei rapporti che sono durati anche dopo, come il mio con Ivana Mrazova. Quest’anno non sto guardando il programma e non posso esprimere un giudizio, ma immagino che, se gli ascolti non vanno benissimo, probabilmente mancano rapporti umani o non si stanno creando storie d’amore».