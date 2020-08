Giulia De Lellis, la foto in abito bianco: il commento della mamma di Andrea Damante

Giulia De Lellis, la foto in abito bianco: ai fan non sfugge il commento della mamma di Andrea Damante. I Damellis continuano ad attirare l'attenzione dei media e dei followers. Hanno ammesso di vivere un periodo di crisi dopo un'inizio d'estate appassionato in giro per l'Italia. Alle voci sulla presunta rottura sono seguite le parole di lei «Siamo tutti e due un po' tristi» ed è per questo che la foto in abito bianco ha sorpreso i fan e scatenato la reazione della rete.

L'influencer romana indossa un abito della collezione dell'atelier Emè, di cui è testimonial, ed è raggiante. È il vestito che aveva mostrato nelle stories in camerino e che gli stessi followers avevano scelto in un sondaggio. L'atelier precisa che si tratta di un abito da cerimonia non da sposa, ma il colore basta a far sognare i fan dei Damellis. E tra tutti i commenti spicca quello di Valentina Fasciana, la mamma del dj veronese. «Bellissima come sempre», scrive la donna lasciando intendere l'esistenza di un rapporto molto profondo.

Tutti sperano che possa essere presto la suocera di Giulia, ma la ragazza e Andrea continuano a trascorrere del tempo separatamente. Si erano riconciliati durante i mesi di quarantena, ma come Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano destinati a una nuova separazione.

