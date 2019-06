Giulia De Lellis e la frecciatina a Damante: «Speriamo che il nome Andrea non tradisca»

Domenica 2 Giugno 2019, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essere tornati insieme dopo un periodo di crisi ma l'ex tronista non ha dimenticato quanto accaduto. La De Lellis ha lanciato una frecciatina a Damante proprio durante la trasmissione Uomini e Donne dove è stata ospite durante la scelta del tronista Andrea Zelletta.Durante la puntata Giulia è restata zitta e Maria De Filippi glielo fa notare, così l'influencer risponde: «Per me Maria è un po' dura. Posso andare ovunque ma quando torno qua è sempre bello. Sto un po' muta, mi agita sempre il contesto. Lo sai che sono una sentimentale, patetica del cavolo. Però sono molto felice per Andrea… Poi avevamo un po' parlato», precisa e aggiunge: «Natalia, tu sei molto fortunata… Speriamo che il nome non tradisca».La frecciatina è arrivata dritta dritta ad Andrea Damante, che pare l'abbia tradita, motivo che ha scatenato la crisi tra i due. Ora le cose sembra stiano tornando a posto ma la battutina mostra che Giulia non dimentica. Maria però coglie la palla al balzo e replica dicendo la sua: «Guarda che con la testa di lui ce ne sono pochi. Con la testa di quell'Andrea… Ha una testa particolare, molto affascinante ma allo stesso tempo pericolosina. Non stai mai tranquilla insomma».