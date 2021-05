Giulia De Lellis, pochi giorni all'esordio da conduttrice: ecco in quale programmma e a chi si ispira

Conto alla rovescia iniziato, questione di giorni e arriverà lo start. Giulia De Lellis il prossimo 7 giugno debutta su Discovery+ con Love Island, il nuovo dating show interattivo. e lo fa con grande entusiasmo. «Desideravo fare un salto come questo. La tv mi appaga», confessa la mora 25enne. E’ pronta e non ha alcun timore.

Ma di cosa si parletà in questo appuntamento? Sarà al timone di un programma in cui un gruppo di single proveranno a trovare l’anima gemella. A lei nel 2016 è successo: a Uomini e Donne ha conosciuto Andrea Damante. La storia dell’ex corteggiatrice e dell’ex tronista, ora definitivamente archiviata, ha appassionato tutti e regalato la fama ai due. «Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile - spiega De Lellis - Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi».

Da presentatrice ha un suo modello da cui prendere spunto: «Quella di Maria De Filippi una scuola incredibile, che mi aiuta ad affrontare questo ruolo. Sono felicissima: desideravo fare un salto come questo».