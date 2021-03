Giulia De Lellis infuriata per il video dal passato: «Per ferirmi tirano fuori queste cose!»

Un video dal suo passato fa infuriare Giulia De Lellis. Giulia De Lellis, nota influencer ed ex protagonista di “Uomini e donne” si è arrabbiata per un video di un suo vecchio intervento in tv, che già aveva fatto discutere e che è tornato a girare sui social.

Qualche anno fa infatti, Giulia De Lellis, nel ruolo di opinionista a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, aveva espresso un giudizio sulle donne taglia curvy che non era affatto lusinghiero. Sul tema infatti Giulia aveva sentenziato: «Sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con un pancione così, con una coscia che è grande quattro delle mie».

Il video dell'intervento è stato ripostato su TikTok, scatenando nuovamente molto critiche e Giulia De Lellis è intervenuta sul social per dire al sua a riguardo. Giulia ha ricordato che è passato molto tempo dalle sue affermazioni e che lei è molto cambiata: «Nella vita - ha fatto sapere sul social - si cresce, si cambia idea, si impara, si va avanti! Mi spiace che alcune persone non accettano questo e pur di ferirmi tirano fuori cose del mio passato o accuse basate sul nulla!».

Il tempo è in effetti passato e da opinionista di Barbara D’urso ed ex corteggiatrice di “Uomini e donne” Giulia De Lellis è diventata una potente influencer, scrittrice, futura conduttrice di “Love Island” e attrice nel film “Genitori VS Influencer”. Felice anche dal punto di vista sentimentale, Giulia ha messo fine alla sua relazione con Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, e ora è fidanzata con Carlo Beretta.

