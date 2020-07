Giulia De Lellis sotto ai ferri preoccupa i fan: «Mi devo operare al naso, poteva andare peggio»

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

preoccupa i suoi fan, si dovrà sottoporre a un’. L’influencer ed ex gieffina, fidanzata con Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”, ha dato la notizia ai suoi follower preoccupati dalle sue stories su Instagram.Dal social Giulia ha dato ragguagli sul suo stato di salute, che ha previsto anche un fastidioso controllo alla gola, a cui aveva problemi da tempo: “Mi sono cagat* sotto tutto il giorno, ma poteva andare peggio. Me la caverò con una operazione al naso, e ancora non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari dovrò poi fare. Il controllo alla gola è stato fastidiosissimo. Purtroppo, non sarà semplice guarire, ma sono molto serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così”.Giulia appena possibile si sottoporrà alle cure del dottore: “Non mi lamento, ma appena tornerò a Milano, mi organizzerò per sistemare anche questa cosina”. Intanto infatti Giulia sta trascorrendo le giornate estiva assieme al ritrovato fidanzato Andrea Damante e il loro cagnolino Tommy.