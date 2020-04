Giulia De Lellis e Andrea Damante, le parole sul ritorno: «L’ho perdonato tanto tempo fa, quando...»

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme dopo un periodo di separazione, che ha visto l’influencer fidanzarsi con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. Giulia, durante una diretta Instagram, ha spiegato il momento in cui ha perdonato il suo attuale compagno.



La domanda arriva da un follower: “Come fai a fidarti di chi in passato ti ha ferita?” e Giulia ne ha approfittato per scendere nei particolari: “Perdonando – ha scritto sul social - Se ne vale la pena ovviamente, perché tutti possono sbagliare!. In generale, se reputo troppo intelligenti le persone che ho davanti, rispetto allo sbaglio commesso, con un po’ di tempo mi passa perché sbagliare è umano. “Se ti riferisci al “Dama”, io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa 2 anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto…



Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la cagat*) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ coglion*). E’ capitato a tutti. Casi rari: se il male mi è stato fatto apposta, ti rovino. Ma nessuno mi fa questo tipo di cose solo per ferirmi o almeno raramente…so essere troppo cattiva, non conviene mai…”.



Sulla sua vita sentimentale in generale invece la De Lellis ha confessato un po’ di confusione: “So che siete sempre molto curiosi della mia vita sentimentale emi paice condividerla con voi. Prima vorrei capire io stessa cosa sta succedendo”.

Ultimo aggiornamento: 14:48

