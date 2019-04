Giulia De Lellis in topless a Miami: paparazzata in shooting in spiaggia

Martedì 30 Aprile 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 18:53

È un topless letteralmente esplosivo quello sfoggiato da Giulia De Lellis a Miami. L'influencer è stata paparazzata in spiaggia nel corso di uno shooting fotografico, in cui l'ex concorrente del Grande Fratello Vip mostra il suo decolletè. Giulia De Lellis non ha mai fatto mistero di aver ricorso alla chirurgia estetica per aumentare le dimensioni del suo seno: «L’ho rifatto a vent’anni – aveva raccontato a Pomeriggio 5 - Te le godi quando sei giovane, non dopo aver fatto cinque figli. La taglia? Una seconda abbondante. Io sono felicissima».In spiaggia con lei per lo shooting anche il fidanzato Andrea Damante , con cui è tornato il sereno dopo un periodo di pausa. A renderlo noto il settimanale di gossip Spy. I due sono stati beccati insieme proprio negli Stati Uniti, al Coachella Festival, poco dopo l'annuncio della fine della storia della De Lellis con il cantante Irama.