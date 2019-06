Giulia De Lellis ammette: «Ero pronta a sposare Damante, ma è finita malissimo»

Lunedì 17 Giugno 2019, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia De Lellis parla per la prima volta della fine della sua storia con Andrea Damante. L'ex concorrente del Gf ha ribadito che se non ci fossero stati degli «incidenti di percorso» avrebbe sposato l'ex tronista di Uomini e Donne. Giulia ha ribadito più volte di essere stata profondamente innamorata di Andrea, ma le cose sono andate in modo diverso da come avrebbe voluto.«Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata se non fosse finita malissimo», sono queste le parole di Giulia intervistata durante la presentazione di Agorà. La De Lellis non ha mai parlato apertamente di cosa sia successo con Damante, ma le numerose voci sull rottura parlano di diversi tradimenti da parte del deejay. Oggi però la ex corteggiatrice sembra aver ritrovato la felicità con Iannone, ex di Belen Rodriguez.Giulia ha parlato anche della sua carriera, di come non avesse nemmeno un account social qualche anno fa e di come proprio i network le abbiano cambiato la vita: «Ho fatto parte di Uomini e Donne, tutto andava a gonfie vele. Io ero una semplice commessa di vent’anni. Non avevo Instagram, Facebook. Insomma con i social non andavo molto d’accordo». Ammette che fu proprio una delle autrici a consigliarle di crearsi una pagina Instagram e da lì è partita la sua carriera.