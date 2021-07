Giulia De Lellis, il dramma e la foto in barella: «Mi sono vaccinata, è imbarazzante»

Giulia De Lellis ha comunicato ai suoi followers di essersi vaccinata contro il Covid e di aver dimenticato la canonica foto dimostrativa. Per lei anche una piccola disavventura a suo dire imbarazzante. «Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la foto… e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessità fotografarmi ma ci ha pensato una str…a di un’amica (foto imbarazzante). Io preoccupata, avevo l’ansia, non ci ho pensato…», le parole dell'influencer.

APPROFONDIMENTI L’INTERVISTA Giulia De Lellis, la sua prima volta da conduttrice: «Faccio tv... REALITY Giulia De Lellis si prepara a condurre il reality Love Island:... NUOVA ESPERIENZA Giulia De Lellis, pochi giorni all'esordio da conduttrice: ecco...

Il vaccino le ha procurato un piccolo problema: «Non sono stata bene e ho qualche segno sul braccio, perché mi hanno fatto una flebo. Un po’ d’ansia la comprendo, la paura comprendo, ma è una cosa che dobbiamo fare per bloccare questo virus impazzito che continua a disturbare la nostra libertà».

Poi il riferimento a chi fa selfie negli hub vaccinali: «Invidio quelli che vanno lì bellissimi, raggianti… io avevo l’ansia, perché qualunque vaccino mi crea spavento, mi fa spavento un farmaco figurati, poi la puntura… mi sono scordata di fare la foto ma mi sono vaccinata». La foto in barella l'ha pubblicata per fornire le prove dell'avvenuta vaccinazione.