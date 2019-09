Giulia De Lellis, ecco come si è vendicata dopo il tradimento di Andrea Damante

Domenica 1 Settembre 2019, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto”, presto in libreria, è ispirato al tradimento dell'ex Andrea Damante e sembra una rivincita dopo le sofferenze patite. L'influencer romana ha scelto di raccontare quello che ha vissuto e come ha reagito. Il volume, già in cima alle classifiche dei volumi più venduti grazie al pre order, sarà disponibile dal 17 settembre, ma già circola qualche anticipazione.E così è venuta fuori la piccola vendetta messa in atto dalla ragazza dopo aver scoperto le corna. «Le cornici si spezzano […] ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! […] Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere […] prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli […] parlo da sola,adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango», ha scritto Giulia De Lellis in collaborazione con la scrittrice Stella Pulpo.Dal dj veronese conosciuto a Uomini e Donne nessun commento. Intanto, continua la storia d'amore con il motociclista Andrea Iannone. I due sono sbarcati insieme alla mostra di Venezia e il loro glamour non è passato inosservato. È proprio un momento d'oro per l'ex gieffina.