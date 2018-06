Giulia De Lellis: «Voglio fare la mamma e provo pena per gli haters. Ritocchini? Ecco cosa ho fatto»

Martedì 5 Giugno 2018, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando mi chiedono che cosa voglio fare da grande, la mia risposta è netta: la mamma». Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ed ex gieffina della versione vip parla dei suoi sogni dopo la separazione da Andrea Damante, conosciuto proprio durante il programma condotto da Maria e Filippi: «La famiglia viene al primo posto e adesso che sono zia di una bimba di nove mesi, mi rendo conto di quanto la piccola dia colore alla mia esistenza e a quella dei miei parenti».«Come vedo in futuro? – ha spiegato al “Corriere della sera” - Ecco, prima la famiglia. La famiglia è l’unica vera realizzazione. Il lavoro può andare bene o male, ma gli affetti sono quelli che contano davvero, poi, il resto si sistema».Un accenno anche agli haters, che ha naturalmente dato il suo seguitissimo account Instagram - «Non posso piacere a tutti, è normale. Sono soggetta a critiche e giudizi, certo, e non me la prendo, vivo serenamente la questione di non essere amata da tutti. Soltanto una cosa mi ha dato fastidio: quando gli haters hanno attaccato la mia nipotina. Non capisco il motivo... in ogni caso non me la prendo, mi dispiace per loro, a volte provo tenerezza per chi mi insulta» - e a qualche ritocchino che ha deciso di fare: «Avevo le labbra sottili e dato che amo il rossetto, ho deciso di ricorrere a qualche punturina. Nulla di esagerato, le rifaccio ogni 8 mesi. Le labbra a canotto? No, grazie. Ho rifatto pure il seno: adesso porto una seconda abbondante... da una prima che non riempivo... Non sono contraria ai ritocchi, se non sono esagerati».