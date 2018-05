Giulia Provvedi e Gollini, la vacanza è «a luci rosse»: le foto hot su Instagram

Giovedì 31 Maggio 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 21:44

Vacanze a luci rosse per Giulia Provvedi delle Donatella e Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta con cui è legata la sorella di Silvia, ex fidanzata di Fabrizio Corona. La cantante e il calciatore sono in Messico, a Tulum, per trascorrere alcuni giorni di vacanza, e le foto su Instagram postate dalla giovane sono a dir poco hot.Giulia sbaciucchia il suo Pierluigi, gli salta addosso, lo abbraccia e non lesina attenzioni per il suo bel fidanzato. Tra dichiarazioni d’amore e baci appassionati, il loro sembra proprio vero amore: quanto durerà?