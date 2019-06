Giulia Salemi, il messaggio di mamma Fariba dopo l'addio di Francesco Monte: «Non portare sulle spalle il peso dei cadaveri»

Sabato 15 Giugno 2019, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 15:28

u Instagram dopo la. In realtà la mamma di Giulia non è entrata nel dettaglio della loro relazione, ma dalle parole che utilizza si capische che lo scopo è quello di cercare di dare coraggio a sua figlia in questo periodo sentimentalmente molto complicato.«La vita continua, se hai una sorpresa brutta nella tua vita, cerca di fare tutto per risolverla, (così un giorno non dirai ‘avrei potuto…’). Ma se non c’è più niente da fare, dopo un’umana reazione di sofferenza, rialzati, nascondi le lacrime, e vai avanti con il sorriso, coraggio e fede!», scrive Fariba in un post in cui si mostra in una foto sorridente con Giulia. Poi prosegue: «Rialzati, nascondi le lacrime, e vai avanti con il sorriso ,coraggio fede!Chissà quanto tempo porterai le ferite dentro, ma è importante reagire! bisogno smettere di portare il peso di cadaveri del passato sulla spalla!». L'invito finale è quello di andare avanti e di non lasciarsi andare al dolore: «Ringrazia a Dio, continua ad amare dentro intensamente, perdona e desidera il meglio anche per chi ti ha ferito! Prega per loro salute e benessere come sai fare te con tuo buon cuore. Le persone non si giudicano, ma solo le loro azioni si giudicano, che a volte sono differenti dal loro essere, a volte le loro azioni sono negative perché a loro tempo hanno sofferto per quello che gli è capitato nella vita.... comprendi».Giulia sta attraversando una fase molto delicata. Non ha nascosto il dispiacere per la fine della relazione con Francesco Monte, che potrebbe avere un nuovo flirt, come vociferano i rumors. Pare anche che il motivo della rottura sia nel fatto che l'ex tronista non si senta pronto ad impegnarsi dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez.