Giulia Salemi al festival di Giffoni: incontrerà i ragazzi di Impact e di Generator +16

Giulia Salemi, nata a Piacenza ma di origini persiane, è oggi 23 luglio, ospite al festival di Giffoni. La bellissima influencer, è anche un noto personaggio televisivo. Negli anni ha preso parte a svariati programmi, da “Pechino Express” al “Grande Fratello”. La bella Giulia Salemi, è spesso al centro delle cronache di gossip per le sue vicende sentimentali, non solo è certamente nota per la sua esperienza sul web come influencer. Oggi la Salemi incontrerà i ragazzi di Impact e di Generator +16.

Si trasferisce dopo il diploma a Milano dove si iscrive alla facoltà di economia che ben presto lascerà per intraprendere la carriera di modella. Influencer da 1.6 milioni di followers, promuove quotidianamente i concetti di girl power e body positivity ed è sempre attenta alle cause sociali come bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne e lotta al tumore che ha, purtroppo, combattuto in prima persona da giovanissima.