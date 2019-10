SORRENTO - A Caterina Balivo, che durante la trasmissione "Vieni da me" le chiedeva se avesse già qualche corteggiatore dopo la fine della sua love-story con Francesco Monte, aveva risposto con sicurezza: «No, adesso voglio pensare al lavoro». Così ha fatto, Giulia Salemi: la bellissima influencer italo-persiana è stata protagonista di uno shooting fotografico organizzato in Campania da una nota casa di cosmetici. E, ovviamente, non ha perso l'occasione per una full-immersion nelle località più suggestive della regione.

La 26enne piacentina, reduce dalla rottura con Francesco Monte che aveva conosciuto durante il "Grande Fratello Vip", è stata avvistata nei giorni scorsi tra Capri, Positano, Ravello, il centro di Napoli e Sorrento. In quest'ultima località Giulia ha preso parte a una cena sulla terrazza dell'hotel Continental rimanendo colpita dalla bellezza dei luoghi: «Ho visitato città pazzesche e super suggestive - racconta nelle sue storie di Instagram - dove non ero mai stata». Tra uno scatto e l'altro, immersa tra ombretti, glitter e smalti, la Salemi non si è lasciata sfuggire le meraviglie della Campania: non solo il golfo di Sorrento, ma anche i Faraglioni di Capri, i vicoli e la spiaggia di Positano, le pendici del Vesuvio e piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli.

Nelle scorse settimane la Salemi, che su Instagram vanta circa un milione di followers, era stata ospite di Caterina Balivo. E qui, tra gli argomenti di discussione, era inevitabilmente finita anche la sua storia d'amore con Francesco Monte, 31enne modello tarantino con alle spalle esperienze televisive a "Uomini e Donne", "Forum", "L'isola dei famosi" e "Grande Fratello Vip". Davanti alle telecamere, Giulia non era riuscita a nascondere la delusione per la fine di una relazione in cui ha sempre ammesso di aver creduto profondamente. Poi aveva manifestato il proposito di dedicarsi anima e corpo al lavoro: parole che hanno trovato riscontro nello shooting di cui è stata protagonista in Campania fino a qualche ora fa.



