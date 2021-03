Giulia Salemi, parla l'ex fidanzato Abraham Garcia: «Se non c’è niente da nascondere perché non mi vuole vedere?»

Giulia Salemi dopo l‘uscita del Grande Fratello Vip e ospite di Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” non ha voluto incontrare l’ex fidanzato Abraham Garcia.

GIULIA SALEMI NON INCONTRA ABRAHAM GARCIA

Abraham Garcia è comunque andato ospite di Barbara d’Urso, entrato in studio una volta che Giulia Salemi aveva terminato il suo intervento “Se non c’è niente da nascondere perché non mi vuole vedere? – ha fatto sapere ai microfoni di “Live – Non è la D’Urso” - Magari ha paura che io dica qualcosa: ma tranquilla Giulia, io non dirò nulla di quello che è successo tra di noi. Questa è una cosa che rimane tra me e lei”

Giulia Salemi in passato aveva parlato di un semplice flirt fra loro: “Penso che tra noi ci fosse qualcosa più di un semplice flirt. Nel 2016 ho parlato con il mio capo affinché potessero farla venire nel mio reality show in Spagna. E non faccio una cosa del genere per qualsiasi persona. Avevo una relazione fantastica con lei…”.

Giulia Salemi ha fatto sapere, anche via social, di non volerlo incontrare per rispetto a Pierpaolo Pretelli e Abraham Garcia ha rispettato la sua scelta : “Voglio ringraziarla, perché sono qui grazie a lei, e so che è una opportunità incredibile. Anche lei quindi mi sta dando una opportunità come io gliel’ho data nel 2016“.

