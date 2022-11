«Giulia Salemi ha sconfitto un tumore al seno, a tre mesi ha rischiato di morire»: il racconto di mamma Fariba

Giulia Salemi è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Gf Vip. Dopo essere stata concorrente del reality di Alfonso Signorini ora è seduta in studio pronta a riportare il «sentiment social». I suoi outfit raccolgono tantissimi consensi e nonostante la sua bellezza sia indiscussa anche l'influencer ha dovuto fare i conti, da piccola, con i suoi complessi fisici. Sul petto ha una cicatrice evidente e ha un seno piu' piccolo dell'altro, ma non ha mai ceduto alla chirurgia plastica. per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli quella cicatrice e quella diversità nei seni sono il segno della sua battaglia più importante, quella contro il tumore, come ricordato da mamma Fariba Tehrani.

Giulia Salemi e il tumore al seno: a tre mesi ha rischiato di morire

Forse lo sanno in pochi, ma Giulia Salemi quando era ancora neanata ha dovuto fare i conti con un tumore al petto. ha raccontato tutto la mamma al settimanale DiPiu'. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati proprio i suoi genitori che dopo aver notato che la bambina continuava a svegliarsi di notte, tossiva forte, sembrava che soffocasse a ogni respiro. Inizialmente i dottori avevano ipotizzato si trattasse di una bronchite ma la verità è emersa dopo un confronto con un luminare. La diagnosi arriva come un fulmine a ciel sereno quando giulia aveva appena tre mesi. Una massa che cresceva con il tempo e che rischiava di soffocare la piccola. Poi l'intervento durato 5 ore, e la scoperta che per fortuna il tumore era benigno ed è stato rimosso con una certa facilità. I primi tre anni di vita della conduttrice italo-persiana sono stati scanditi da controlli costanti e da frequenti malanni.

Il racconto della mamma

«Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più. A Giulia, però, rimase una grande cicatrice e tuttora ha un seno più piccolo dell’altro - racconta quei momenti la mamma - Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia»

Effettivamente per i fan dell'infuencer tutto questo non è una novità perchè la scorsa estate è stata la stessa Giulia Salemi a parlare del tumore al seno in alcune storie di Instagram smentendo di essere rifatta come insinuato da qualcuno:

«Il seno è una mia croce perché sul petto ho una cicatrice abbastanza importante. Questa cicatrice, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce». Ma la Salemi porta con orgoglio quella cicatrice sul petto, che oggi rappresenta una delle battaglie più importanti della sua vita.