Giulio Berruti attore e dentista: «Mentre lavoravo ho studiato e preso la specializzazione»

Giulio Berruti si divide fra il lavoro di attore e quello di dentista. Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, infatti ha studiato come dentista e con una specializzazione in “Estetica del sorriso e ortodonzia” continua a esercitare la professione.

Giulio Berruti ha spiegato le ragioni della sua scelta dal suo account Instagram. Nelle stories infatti l’attore, con un post in inglese, ha raccontato il suo percorso di studi: «Per chi non lo sapesse – ha scritto sul social - mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni e preso una specializzazione in “Estetica del sorriso e ortodonzia“. Mentre giro i film lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo». Berruti ha poi postato alcune foto del risultato dei suoi interventi sui pazienti.

Qualche tempo fa, ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin, Giulio Berruti ha parlato di un aspetto molto delicato della sua vita: «Soffro di fibromialgia, la chiamo la stronz*. È una patologia che nasce dalla mancanza di un neurotrasmettitore. I sintomi sono dolore generalizzato al corpo, ansia, depressione, attacchi di panico. Ho speso migliaia di euro l'anno in fisioterapia. Il sistema sanitario nazionale non la riconosce ancora. Ho avuto due momenti molto difficili, al punto che in un'occasione ho pensato qualcosa di brutto».

