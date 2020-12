Grande Fratello 14, Mary Falconieri si sposa: la proposta di nozze una notte d'estate....

Mary Falconieri si sposa. Mary Falconieri è stata una delle protagonisti del Grande Fratello 14 e ora è pronta a sposarsi quest’estate con l’attuale fidanzato Giuseppe Schiavello.

Mary Falconieri ha lasciato l’ex compagno Giovanni Angiolini, conosciuto nella casa, per fidanzarsi circa due anni fa con Giuseppe Schiavello, di professione avvocato, che come confidato a “Novella2000" sposerà il prossimo 8 luglio. Il matrimonio sarà celebrato con rito religioso nella cattedrale di Nardo, città che ha dato i natali all’ex gieffina. Mary Falconieri ha parlato anche della proposta di matrimonio fatta dal futuro marito, in una sera di tarda estate, il 20 agosto, mentre erano in vacanza a Salento. Dopo il grande passo, coronavirus permettendo, il viaggio di nozze è previsto con destinazione Giappone.

