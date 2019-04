Venerdì 5 Aprile 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 12:54

Il Grande Fratello 16 sta per iniziare eha accolto i giornalisti insieme ai due opinionistisegue la conferenza stampa in12. 27 In conferenza stampa annunciano i nomi delledonne. Ci sarà la sorella di, di 23 anni. “Si tratta di una delle ragazze che hanno frequentato Domenica Live perché ha un rapporto molto conflittuale con il fratello. L’anno scorso siamo riusciti a far reincontrare Bobby Solo e sua figlia. Speriamo di aprire il cuore di Mauro Icardi per fargli vedere i fratelli”, dichiara Barbara D’Urso. La prima concorrente presentata, infatti, non parla con Mauro Icardi da anni. Nel video di presentazione la giovane argentina spiega che Mauro ha interrotto i rapporti con la sua famiglia perché ha al suo fianco una persona che lo ha sposato solo perché calciatore. La seconda concorrente è una professoressa di Lettere classiche e modella e si chiama. La terza ragazza “ha una storia pazzesca perché il sogno della sua vita dalla prima edizione era entrare nella casa”, spiega Barbara parlando di, 29 anni. Si tratta della figlia di Francesco Rutelli, adottata quando era molto piccola.12.20 “è un marchio che dura nel tempo e che durerà ancora molto. Ci chiediamo se siamo stanchi, ma non lo siamo perché grazie si basa sulle storie dei concorrenti. Per cui il mondo è fatto di storie, si tratta di raccontarle cercando emozioni e sapori forti, cercando anche la misura andando incontro alle esigenze del pubblico e dell’editore. A vent’anni dalla nascita siamo qui felici di esserci”, sono le parole del Produttore Endemol Shine Italo Leonardo Pasquinelli.12.15 “Barbara D’Urso è la televisione. Se la De Filippi è Maria, lei è San Giuseppe”, scherza Iva Zanicchi, che esordisce come opinionista della nuova edizione.12:10 Prende la parola Cristiano Malgioglio: “Non mi spegnete il microfono perché altrimenti vado a casa. Io sono molto felice, mi voglio divertire e voglio far divertire la gente da casa perché questo è uno dei reality più belli del mondo”.12:05 Inizia la conferenza stampa nella casa. “L’anno scorso abbiamo fatto ottimi risultati e sappiamo che quest’anno sarà difficile - spiega la conduttrice - Il cast è variegato perché c’è un po’ di D’Ursismo e poi c’è il mio fidanzato. La novità di quest’anno è che Cristiano Malgioglio si è svegliato etero e stiamo insieme. La seconda novità è che c’è Iva Zanicchi, a cui ho fatto una corte spietata”.