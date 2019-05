Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè «tenta Gennaro Lillio: «Ti voglio fare di tutto»

Domenica 26 Maggio 2019, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 14:17

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 16. I due si lanciano sguardi pieni di desiderio, ma mentre il bel napoletano ammette di fare fatica a trattenere i suoi istinti, la genovese è ancora molto trattenuta. In una delle ultime chiacchierate in giardino è stato Gennaro a palesare ancora una volta i suoi sentimenti: «Ti voglio fare di tutto».Sebbene non ci sia più alcun ostacolo, la coppia non decolla, ma la tensione sessuale sembra alle stelle. Francesca è tornata single dopo essere stata presumibilmente tradita e lasciata su Instagram davanti a tutta Italia da Giorgio Tambellini. Dopo giorni trascorsi a piangere e a disperarsi, Francesca sembra essere di nuovo in sé o quantomeno è tornata tra le braccia dell'"amico". Non sono mancate piccole scaramucce tra i due. Recentemente hanno discusso davanti a tutti gli inquilini e non si sono parlati per un po', salvo poi chiarire.Il ragazzo però ha sempre più difficoltà a stare vicino alla 29enne perché il sentimento che prova cresce ogni giorno di più. «Basta basta basta, tu non devi stare più vicino a me!... Ti voglio fare di tutto! Tutte le scene mi vengono in mente!», si lascia sfuggire sperando di resistere alle tentazioni.Francesca lo guarda maliziosa e lo accarezza prima di allontanarsi, ma niente di più. «Ti prenderei a morsi!», conclude Gennaro.