Grande Fratello 2019, tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro torna il sereno: lei gli augura buon compleanno così

Giovedì 4 Luglio 2019, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 12:27

Oggi è il compleanno di Daniele Dal Moro, ex inquilino e concorrente del Grande Fratello sedicesima edizione e Martina Nasoni ha scelto di fargli gli auguri con una dedica speciale tra le sue stories di Instagram. «Tanti auguri bimbo», scrive la vincitrice del reality. Per il giovane di Verona non solo un nomignolo affettuoso, ma anche una grande emoticon a forma di cuore.I due sembrano sempre più affiatati, nonostante qualche piccolo diverbio rigorosamente condiviso con i followers. Eppure ancora non confermano la nascita di una relazione. Dentro la casa più spiata d'Italia era la ragazza con il cuore di latta a essere molto coinvolta. Proprio Daniele aveva frenato sul nascere qualsiasi cosa. Ora, tuttavia, la frequentazione appare innegabile.Oltre a negare, la coppia prova a difendere costantemente la loro vicinanza. Daniele è stato spesso accusato di frequentare la vincitrice del Gf solo per interesse. Nell'ultimo post palese è la frecciatina ai detrattori accompagnata da una foto insieme davanti alla Fontana di Trevi a Roma: «Continuate pure a fare congetture su quello che sia giusto o meno fare, su quello che è stato, è, e sarà. Nel frattempo..»