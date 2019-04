Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi è gay? «Lui e Roger Garth si frequentavano»

Sabato 13 Aprile 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui continua a negarlo, ma la presunta omosessualità di Michael Terlizzi , concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello , continua a far discutere nei salotti di Canale 5. Il figlio di Franco dell' Isola dei Famosi ha spiegato davanti a tutti i telespettatori che non è assolutamente gay e che, se anche lo fosse, avrebbe fatto outing in maniera diversa.A insospettire gli ospiti del talk di Pomeriggio 5 sarebbe stata la particolare amicizia tra l'attuale inquilino della casa più spiata d'Italia e Roger Garth. «Fino a un anno fa, si frequentava con Michael, ma non so qual è stato il loro tipo di rapporto. Su Instagram pubblicavano sempre delle foto insieme. Solo lui potrebbe saperlo. Ci potrebbe dare delle bellissime illuminazioni», ha dichiarato Angelo Sanzio, concorrente della scorsa edizione "Nip" del reality.Ancheha insinuato che sia gay dopo aver dichiarato il suo orientamento sessuale. Il vincitore di "Io Canto" ha inoltre raccontato agli altri concorrenti del suo sogno di diventare padre: «Io sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo… Per me il mondo è un continuo. Io un po’ di esperienze le ho avute con i ragazzi e molti dicevano "no, non esiste i bambini". Viva i bambini e viva la diversità».a quel punto è intervenuta facendo arrabbiare: «Loro hanno il gay-radar. Con questo solitamente riescono a capire se una persona è gay oppure no». «Non facciamo la caccia ai gay! Chi se ne f…a. Al limite, anche se lo fosse, lo dirà come e quando vuole lui», ha risposto la conduttrice.