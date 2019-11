Grande Fratello, Ambra Lombardo rompe il silenzio: «Il bacio con Gaetano Arena? Tutto finto. L'unica cosa vera...»

Ultimo aggiornamento: 19:21

La love story nata all’interno della casa dell’ultima edizione del, condotto dall’indaffaratissima Barbara D’Urso, formata da Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari e la coinquilinacontinua, nonostante le voci di una bacio fra di lei e un altro ex recluso,Dopo varie ospitate nei contenitori pomeridiani Mediaset, proprio ospite della d’Urso l’hair stylist Kikò ha difeso la sua bella, allontanando le voci di crisi e dichiarando di non credere il bacio galeotto.Sul caso però è intervenuta anche la diretta interessata, che ha detto la sua attraverso il suo profilo Instagram in cui ha sentenziato: «Al flirt con Gaetano non ci crederebbe neanche mia nonna se fosse viva».Il riservo è finito e Ambra ha voluto mettere le cose in chiaro: «Fino ad ora mi sono risparmiata perché preferisco rispondere a domande serie. È tutto finto! L’unica cosa vera è che ho incontrato Gaetano tre settimane fa. Ci siamo abbracciati, ma come fratelli..»