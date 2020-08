Ambra Lombardo e Kiko Nalli del Grande Fratello, è addio: «Stanca di aspettarlo»

Fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo è addio definito. La storia, nata fra le mura del Grande Fratello, sarebbe finita e l’hair Stylist ed ex marito di Tina Cipollari e la professoressa siciliana trascorreranno le vacanze separate.

Kikò è costretto per lavoro e per via dei suoi tre figli nella Capitale, ma Ambra sulle pagine di “Nuovo” ha fatto sapere di essere stanca di aspettarlo: “Lui - ha spiegato - per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stanca di aspettare”.

Anche la quarantena è stata vissuta a distanza e si sono visti solo una volta, terminata l’emergenza. Ora sono definitivamente separati e lei si prepara a trascorrere la sua prima state da single: “La mia sarà una estate da single. Anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi. Il problema è che non mi sembra ci siano prospettive per il futuro”.

Ultimo aggiornamento: 17:33

