Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? «Non mi dimostra amore»

Martedì 10 Settembre 2019, 22:02 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono detti addio. La coppia nata davanti alle telecamere delsarebbe arrivata al capolinea. Eppure l'ex disembrava deciso a superare gli ostacoli e i pregiuizi della sua famiglia e di tutti coloro che non credevano ai sentimenti della bella insegnante siciliana. Dopotocca ad altri due concorrenti dell'edizione numero 16 comunicare la fine della loro relazione.il direttore di "Nuovo", ha pubblicato in anteprima la copertina del settimanale in edicola dal prossimo giovedì con un'intervista ad Ambra. La ragazza ha confessato il triste epilogo parlando delle mancanze da parte dell'hair stylist: «Lui non mi dimostra amore».In pochi avevano creduto al lieto fine. Ambra aveva fatto irruzione nella casa dopo l'eliminazione per dichiarare il suo interesse a Nalli, ma non aveva conquistato la fiducia dei figli di Kikò e di altri fan del programma. In tanti, infatti, erano convinti che fosse solo a caccia di popolarità.