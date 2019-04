Grande Fratello, Ambra confessa: «Vi svelo cosa provo per Kikò»

Domenica 28 Aprile 2019, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 18:32

«La persona che frequentavo prima di entrare nella casa mi piace, continuo a pensare che sia giusta ma penso spesso anche a Kikò». Uscita dal Grande Fratello, Ambra Lombardo racconta a Domenica Live i suoi sentimenti per Kikò Nalli. E la rottura con il partner, o meglio il momento di “pausa” della coppia.«Non voglio dire che mi sono innamorata persa di lui, però da quando sono uscita ci ho pensato… - confessa - Sono stata molto rispettosa nei confronti della persona che frequentavo, paradossalmente abbracciavo gli altri ragazzi nella casa e non lui».E ancora: «Mi piace, è un uomo meraviglioso, è sensibile, affascinante, è stato il mio riferimento nella Casa. Se non avessi avuto Kikò lì dentro, non sarei durata neanche una settimana».Rimane il tema della relazione che Ambra stava vivendo prima di partecipare del reality: «Ora siamo in un momento complicato perché io sono uscita dalla Casa completamente scombussolata».Barbara D’Urso fa sentire ad Ambra e al pubblico il contenuto di una lettera che Kikò ha scritto ad Ambra, che la ascolta commossa: «Non so se potrà essere il compagno della vita – dice Ambra, rispondendo alle domande di Barbara D’Urso - So che è stato un grandissimo compagno nel tempo trascorso insieme, lo cercavo sempre».Ambra continua a ribadire la sua lealtà alla persona che stava frequentando, la correttezza usata durante il reality e specifica che non ha lasciato nessuno, ma quando le viene chiesto se le cose sarebbero state diverse tra lei e Kikò se non fosse stata impegnata, sorride imbarazzata e non nasconde l'emozione.