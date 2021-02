Grande Fratello, Caterina Siviero incinta pronta a diventare mamma bis: «Un altro cuoricino che batte dentro di me»

Caterina Siviero pronta a diventare mamma bis. Caterina Siviero, protagonista del Grande Fratello dodicesima edizione, è incinta del secondo figlio ha dato l’annuncio dal suo account Instagram.

GRANDE FRATELLO, CATERINA SIVIERO DI NUOVO INCINTA

Caterina Siviero è già mamma della sua prima figlia, Camilla e dal suo account Instagram, assieme al compagno, il calciatore Marco Contini, ha avvisato i follower del nuovo arrivo in famiglia: “Mi esplode il cuore di gioia – ha scritto sul social - Mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima ... Questo per dirvi che le cose inaspettate sono le più belle , un altro cuoricino che batte dentro la sua mamma , la Pippi diventerà sorella maggiore , l amore si moltiplica e ad agosto arriverà BABY2 ! La mamma papà e Camilla ti aspettano, per farti respirare AMORE . Quello della tua famiglia”.

Una nuova dedica da Caterina Siviero al figlio in arrivo, che sarà un maschietto e si chiamerà Carlos Andrea, stavolta col pancione in mostra, qualche giorno dopo: “Il mio corpo piano piano inizia a cambiare , mi guardo allo specchio mi accarezzo la pancina ... e ti immagino ... inizio a immaginarti . Ho altri 6 mesi per farlo, ma il tempo so già che volerà. Ci sono giorni che mi vedo bruttissima , stanca , arrabbiata con tutti . Altri giorni che mi vedo bellissima e sorrido come sempre .... aaaaahh gli ormoni ... ma so che le mie compagne di pancia possono capirmi. Non mi sono mai preoccupata del cambiamento del mio fisico , ho raccontato più volte dei 22 kg messi con Camilla ... sono stati i kg dell’ amore più belli della mia vita .. una vita che sta crescendo , un cuoricino che batte e L amore che la tua mamma prova per te É infinito”

