Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero e l'amore dopo il reality: «Per la coppia abbiamo rinunciato a Temptation Island»

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono innamorati durante il Grande Fratello 2014 e la loro relazione è continuata senza problemi una volta terminato il reality. Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono sposati, hanno una figlia, Ginevra, e ora l’ex gieffina è all’ottavo mese di gravidanza, in attesa di allargare la famiglia. Francesca Rocco dà qualche consiglio alle coppie nate nei reality che vogliono proseguire la relazione nella vita reale: «Far prevalere l’amore sul lavoro, noi abbiamo rinunciato a “Temptation Island”. E la convivenza…»

APPROFONDIMENTI LUTTO Morto Fabio Donato Saccu, ex protagonista del Trono Over di Uomini e... COLPA DELLA CANZONE Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Monte, amici... IN LOVE Paola Caruso innamorata, il nuovo fidanzato è il pugile Dario...

Per Francesca Rocco è fondamentale far prevalere la coppia sulle opportunità lavorative: «Una volta fuori dal reality – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - è facile che si presentino situazioni in cui si possa cadere in tentazione e, a furia di litigare, poi ci si lascia. Quindi è indispensabile confrontarsi sempre, mettendo al primo posto la coppia e non il lavoro».

Francesca Rocco e Giovanni Masiero dopo il Grande Fratello hanno rinunciato a Temptation Island: «Bisogna fare qualche rinuncia. Di fronte a proposte che potrebbero far affondare i neo innamorati o magari creare loro delle insicurezze è meglio lasciar perdere. Per esempio, appena io e Giovanni eravamo usciti dal GF, Maria De Filippi ci chiamò per andare a Temptation Island. Ma le abbiamo detto di no, seppur a malincuore, perché non volevo perdere Giovanni. Insomma, ci sono proposte di lavoro che potrebbero dar fastidio al partner ed è per questo che suggerisco di decidere sempre insieme. Anche perché l’occasione fa l’uomo ladro».

Anche la convivenza per Francesca Rocco e Giovanni Masiero è arrivata in un secondo momento: «Meglio di no, sono convinta che sia meglio assettare come abbiamo fatto io e Giovanni«.