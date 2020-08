Grande Fratello, Martina Nasoni e la nuova operazione al cuore: «Sono in ansia, non lo posso nascondere»

Ultimo aggiornamento: 11:20

, vincitrice della sedicesima edizione del, subirà una nuova operazione al cuore. L’ex gieffina infatti dovrà cambiare le batterie al suo pacemaker e non nasconde di essere in ansia per il nuovo ingresso in sala operatoria.Il primo intervento risale a quando aveva 12 anni e ha messo il pecemaker, ma non cambia lo stato delle cose: «Sono in ansia – ha confessato a “DiPiù” - non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare».Nel mentre infatti Martina si occupa della sua nuova passione, la musica, e per questo ha anche trasformato, complice il lockdown, la sua stanza in una piccola sala d’incisione.Dal punto di vista sentimentale è di nuovo single dopo aver rotto con Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Sara Shaimi a Uomini e Donne precedentemente con Daniele Del Moro, con cui ha avuto una liaison iniziata nella casa del Grande Fratello.