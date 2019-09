Grande Fratello, Martina Nasoni fa pace con Daniele Dal Moro: il lieto fine che i fan aspettavano

Martedì 10 Settembre 2019, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 17:15

Pace fatta traI due ex inquilini della casa delhanno trascorso insieme le ultime ore. Come dimostrano i video pubblicati su, si sono riuniti per un'occasione speciale aper il concerto all'Arena del “. Dopo essere usciti dalla casa più spiata d'Italia, avevano iniziato una frequentazione che hanno interrotto per qualche litigio e incomprensione di troppo. Ora sembra essere tornato il sereno tra i due.La vincitrice del reality ha deciso di raggiungere il giovane veneto e ha pubblicato le stories che tutti i followers aspettavano. Confermate così le voci di una riconciliazione che erano circolate in seguito a unLa "Ragazza con il cuore di latta" potrebbe aver dunque fatto breccia in quello del ragazzo.«È una grande romantica che non si è mai arresa nel voler conquistare Daniele, anche quando lui l'ha un po' fatta soffrire», scrivono i followers che la sostengono. In molti fanno il tifo per lei, che sin dall'ingresso nella casa ha provato una forte attrazione per il trentenne senza essere ricambiata.Nelle stories pubblicate su Instagram si vedono i video all'Arena e le canzoni di Ligabue che fanno da sottofondo a questa reunion. Fino a ora nessuna dichiarazione ufficiale, chissà che i due non siano tornati a essere una coppia.