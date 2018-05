Nina Moric, il post dopo l'incontro con Luigi Favoloso: «Puoi riprenderti tutto»

Giovedì 17 Maggio 2018, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 13:54

Dopo l'ingresso di Nina Moric martedì sera all'interno della casa del Grande Fratello e lo scontro con Luigi Favoloso, la modella croata ha affidato ad Instagram uno sfogo dal testo un po' criptico che però lascia intravedere una luce in fondo al tunnel.Dopo aver parlato in diretta tv della perdita del bambino e mostrato tutta la sua sofferenza nel messaggio si legge tutta la sua voglia di ricominciare: «La vera follia è fare finta di essere felici, fare finta che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita, tutti i desideri, le speranze, tutte le gioie, le emozioni e le passioni che la vita ti ha tolto sono lì davanti a te, puoi riprenderti tutto».