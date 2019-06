Grande Fratello, Veronica Satti e la fidanzata Valentina si sono lasciate: l'annuncio social

Lunedì 17 Giugno 2019, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra essersi conclusa la storia fra Veronica Satti e la fidanzata Valentina. Veronica, figlia di Bobbi Solo, ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello che, oltre a regalarle notorietà, l’ha finalmente riavvicinata al padre.Sentimentalmente Veronica, che recentemente è rientrata nella casa durante la puntata finale proprio assieme a papà, era legata alla fidanzata Valentina, ma la relazione sembra essere naufragata. Le due avevano annunciato il matrimonio, ma Veronica ha infranto il sogno con un annuncio dalla sua pagina Instagram, attraverso le stories. Da tempo infatti i suoi follower erano insospettiti dall’assenza della fidanzata sul social: «Alcune persone- ha spiegato ai fan - hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme».«É già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto da dire». La separazione, almeno a parole, non sembra però essere stata drammatica dato che l’ex gieffina ha aggiuntò: «È stata la storia d'amore più importante della mia vita e le auguro il meglio», ha poi aggiunto. Le due sembrano quindi essere rimaste in buoni rapporti.