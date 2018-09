Lunedì 24 Settembre 2018, 22:17 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 22:29

Dopo tante polemichefa il suo ingresso ufficiale al. Monte entra nella casa che un anno fa ha visto la fine della sua storia d'amore con. Francesco è alla ricerca di una seconda opportunità e magari di innamorarsi ancora.Attore, modello e influencer, Francesco Monte varca la Porta Rossa per vivere un’esperienza forte:«Cecilia Rodriguez era la donna della mia vita commenta Francesco Monte con Ilary Blasi - spero di arrivare fino alla fine e non mi precludo nulla». Per Monte il Grande Fratello Vip è l'occasione del riscatto dopo la bufera canna-gate che lo ha investito durante l'Isola dei Famosi. «Questa è la tua vera occasione - dice Signorini - giocatela tutta, vorrei vederti arrivare alla fine di un reality, dacci soddisfazione che sei single».