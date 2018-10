Grande Fratello Vip 2018, Francesco Monte pensa a Cecilia mentre flirta con Giulia Salemi: «Sfido chiunque...»

Venerdì 5 Ottobre 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 22:59

Al Grande Fratello Vip 2018 in questi giorni è il vero protagonista. Il suo flirt concon, il giallo del bacio «con la lingua» con Ivan Cattaneo e ora le confessioni sulla sua passata storia d'amore con. È ancora? Dalle sue parole qualcosa sembra emergere.Frasi tirate fuori proprio durante un momento di forte intimità con Giulia Salemi. «Io non provo rancore per Cecilia - dice - però non mi preoccupo di piangere o star male per lei. Se mi reprimo sto male. Però dire di essere innamorato ancora, no. Lei ha preso la sua strada».Poi ecco riemergere altri dubbi, come se il dolore non sia ancora svanito. «Devo solo ritrovare il mio equilibrio. Mi hanno chiesto se ci tornerei mai insieme - confessa - Non so dirti, diciamo che è una domanda assurda, che non mi aspetto di ricevere. Sfido chiunque al posto mio a venire qui dentro e vedere posti dove è stata la tua ex e non provare nulla. Poi loro - conclude - vedono che con me i ritorni di fiamma funzionano. Con Teresanna è successo così, dopo un anno ci siamo rivisti e ci siamo messi insieme».