Grande Fratello Vip 2020, Pietro Delle Piane fidanzato di Antonella Elia: «La nostra una quarantena a luci rosse»

«Tra noi va tutto bene, è come se, la, nostra storia fosse ricominciata da capo», nonostante la reclusione al Grande Fratello Vip 2020, tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane procede senza intoppi, anzi per i due si prospetta una quarantena a luci rosse.

Il loro primo incontro dopo il GF è stato di solo parole (“La notte di passione che mi aspettavo non c'è stata – ha fatto sapere a “Nuovo” - ma abbiamo dormito nello stesso letto e chiacchierato sino alle sette di mattina tenendoci per mano; dicendoci quel che non abbiamo potuto dirci negli ultimi mesi”) ma Pietro conserva ancora il barattolo di miele con cui aveva promesso si spalmare Antonella: “È intatto, in attesa di essere usato; ma, quando verrà utilizzato, sarà meglio di come immaginavo. La nostra sarà una quarantena a luci rosse”.

La fidanzata durante la partecipazione al reality gli è molto mancata: “Mi è mancato tutto. Antonella è una donna molto presente che mi chiama quattro e cinque volte al giorno e che mi invia tanti messaggi per confrontarsi con me e chiedere il mio parere. Avevo sottovalutato questo. Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d'amore lontani visto che lei era al GFVip”.





Ultimo aggiornamento: 23:19

