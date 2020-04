Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis e la fuga dal coronavirus: in vacanza in Messico

Ha preso parte al Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini ed entrato ora nella fase finale, ma il pubblico ha decretato al televoto l’uscita di Elisa De Panicis. Dopo l’arrivederci ai colleghi reclusi, l’influencer è volata in Messico per una vacanza.

Un viaggio che poi si è rivelato molto fortunato. Elisa infatti, è partita prima dell’attivazione dei blocchi totali per l'emergenza coronavirus e ha raggiunto in Messico, dove ancora si può circolare liberamente, per la precisione le spiagge di Tulum.

Lei si diverte sorride in grande forma come sempre, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, sotto il sole del Centroamerica. I viaggi della Panicis poi sono continuati, come dimostrano i post che condivide con i suoi numerosi follower.

