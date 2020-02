Grande Fratello Vip 2020, Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa: «Prego ogni giorno, non ricaschi nell’errore che ci ha fatto tanto male»

“C'è una scena che non scorderò mai. Lei che brinda con tutti, poi prende il bicchiere e versa il vino in quello di Fabio Testi”, Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, parla del problema dell’alcolismo che lei è riuscito a superare.

Un gesto di Fernanda durante la sua avventura nel reality Mediaset l’ha fatto commuovere: “Ho pianto perché nella mia testa risuonavano tutte le sue promesse, quelle che ha fatto in famiglia, quelle che la tengono lontana dal baratro. Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell' errore, nel dolore che ci ha fatto male”.



Prima del suo ingresso in casa ci sono stati momenti difficili: “Quando eravamo nella fase della disintossicazione, ma di nascosto non riusciva a smettere e viveva in un mare di bugie. Adesso, grazie anche a quest' esperienza, grazie al GFVip, ha costruito un muro di autostima fortissimo che riesce a teneri a in equilibrio. A parole non è facile da spiegare. Ma il dolore noi lo ricordiamo tutto”.



