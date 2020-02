Serena Enardu e Pago al Grande Fratello Vip. Il fratello: «Da quando è entrata, lui ha perso la felicità»

Serena Enardu, dopo aver lasciato il fidanzato Pago durante l’ultimo falò di Temptation Island Vip, è entrata al Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, per riconquistarlo e ora i due vivono l’avventura assieme nella casa di Cinecittà.

LEGGI ANCHE Sanremo 2020, Fiorello ha minacciato di lasciare il Festival?

Loro sono felici della situazione e il loro amore sembra sbocciato di nuovo, ma i mugugni sul web e non solo non sono mancati. Stavolta a intervenire nella situazione, dopo Elga Enardu, sorella di Serena, che l’ha difesa, arriva il fratello di Pago che invece ha un’opinione diversa del rapporto fra il cantante e l’ex tronista: “Quando Serena è entrata come concorrente – ha spiegato al settimanale “Spy” - in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del Gf Vip si può perdere la felicità”.

L’ingresso nella casa sarebbe solo a favore di Serena: “Non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo sé stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA