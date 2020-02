Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia, passo indietro dopo la notte di passione. «Paolo Ciavarro capirà». Dopo la notte di passione con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia avrebbe iniziato a manifestare dei dubbi sulla storia appena nata all'interno della Casa e si sarebbe sfogata con Licia Nunez.

Ecco le parole di Clizia: «Finora non ho mai pensato all’esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi. Abbiamo degli amici in comune e loro facevano il tifo per me, mi scoccia, anche se avevamo detto che era una prova, non mi piace deludere le aspettative… Mi sento in colpa. Penso all’esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando».

E conclude: «Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà».

