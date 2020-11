Grande Fratello Vip, Francesco Bettuzzi e la storia con Elisabetta Gregoraci: «Non vive liberamente, sente il peso di Flavio Briatore»

Elisabetta Gregoraci è reclusa al Grande Fratello Vip e torna a parlare Francesco Bettuzzi, l’unico fidanzato accreditato della showgirl dopo la separazione dal marito Flavio Briatore. Secondo Francesco Bettuzzi Elisabetta Gregoraci non vive liberamente la sua vita e sente molto il peso di essere stata la moglie di Briatore.

Per molto tempo Francesco Bettuzzi non ha parlato: «Sono state dette e scritte cose che mi hanno infastidito – ha svelato in un’intervista a “Chi” - e, siccome con Elisabetta ho avuto una relazione vera per tre anni, vorrei dire la mia, anche se il nostro rapporto è finito un anno fa».

La loro relazione non è stata certo vissuta sotto ai riflettori: «All’inizio tentavo di accontentarlo perché andava bene anche a me vivere questa storia come se fosse solo nostra. Mi sembrava giusto, come diceva lei, attendere per tutelare anche il bene del figlio. Poi, è ero anche che all’inizio le stori sono tutte un po’ solo delle persone che le vivono. Non si sa come possono evolvere. Vedevo che lei spesso si adombrava e mi diceva che certe cose non le poteva fare, o che non le potevamo fare, o solo che era meglio di no».

Si è molto parlato di un contratto fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: «Francamente non lo so. Io non so se ci fosse una clausola nel contratto prematrimoniale o nella separazione. Ma se mi metto a pensare a quante cose non potevamo fare o quante limitazioni ha avuto il nostro rapporto, posso anche non escluderlo».

La loro relazione è ormai finita («Diciamo che ci siamo lasciati non benissimo. Lei con il tempo ha provato in qualche modo a farsi viva anche attraverso amici comuni o conoscenze»), ma lei continua a sentire il peso di essere l’ex moglie di Flavio Briatore: «Assolutamente sì. Anche nella Casa non vive liberamente. Io le avevo sconsigliato di fare il reality. Le piaceva la condizione o il cinema. Secondo me doveva studiare e concentrarsi su questa strada. Il Grande Fratello vip non è la svolta della sua carriera».

