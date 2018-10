Grande Fratello Vip, Francesco Monte e la frecciata di Teresanna Pugliese: «Anche io non lo amavo»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 17:41

Qualche giorno fa Francesco Monte, recluso al Gf Vip, aveva parlato del suo rapporto con Teresanna Pugliese, conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne” e aveva confessando di non essere stato innamorato di lei. La risposta di Teresanna, fresca di matrimonio il 27 settembre con il compagno Giovanni Gentile, non è tardata ad arrivare: «Per me l’amore è mio marito Giovanni e mio figlio Francesco».Ospite di “Domenica Live” ha rincarato la dose, mettendo in evidenza gli tanti anni trascorsi dalla loro frequentazione: «Non era innamorato di me? Anche io non ero innamorata di lui. L’amore a 23 anni è diverso da quando ne hai 30, hai una consapevolezza diversa. Tra noi c’era complicità e sintonia ma è durata così poco e sono passati tanti anni…».L’ex tronista aveva già raccontato l’addio con Monte: «Lui vola a Formentera – aveva spiegato al Magazine di “Uomini e donne” - e sui giornali lo ritrovo con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo. Questa cosa mi ha segnato, affondato (…) Oggi quando parlo di Francesco, lo faccio con distacco. Non sento un legame (…) Cecilia non è mai stata carina nei miei confronti. Ma andiamo oltre».