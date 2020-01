Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e la frecciatina a Francesco Monte «Infilata in una dinamica di coppia che non ripeterei»

A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, quest'anno condotto da Alfonso Signorini accomagnato dal suo di opinionisti Wanda Nara – Pupo, Paola di Benedetto lancia una frecciatina al suo ex Francesco Monte.

Oggi Paola è fidanzata con Federico Rossi del duo Benji & Fede, ma durante il suo naufragio all’Isola dei Famosi ha avuto un flirt, poi rivelatosi breve, appunto con Monte. Sui motivi della partecipazione al reality Paola ha spiegato: “Ho accettato il GFVip – si legge su “Chi” – perché voglio che la gente conosca la vera Paola, all’Isola mi sono infilata in una dinamica di coppia che non ripeterei”.

E stavolta davvero non si farà mettere i piedi in testa: “L’unico problema che vedo è che ci sarà gente più rande di me e tenderanno a trattarmi come una bambina: non temo le donne litigiose e vorrei conoscere bene Barbara Alberti”.





