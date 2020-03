Grande Fratello Vip. Ursula Bennardo mostra la chat privata con il marito di Fernanda Lessa: «Pazzo e alcolizzato»​. Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, difende il concorrente del reality dagli attacchi dei parenti dei suoi coinquilini. L'ultimo in ordine di tempo arriva dal marito di Fernanda Lessa, che non avrebbe gradito il modo in cui l'ex protagonista di Uomini e Donne ha trattato sua moglie e si sarebbe sfogato con Ursula in una serie di messaggi. La donna ha deciso così di pubblicare la chat privata.

Nelle stories su Instagram sono apparsi alcuni screenshot in cui non mancano insulti e dure critiche. Secondo quanto racconta Ursula, l’uomo avrebbe iniziato a insultare Sossio, ma lei avrebbe scelto di rendere pubblica la vicenda solo dopo l'eliminazione di Fernanda con l'intento di non pregiudicarle il percorso dentro la casa. Luca, il marito della brasiliana, avrebbe contestato una battuta pronunciata da Aruta durante un momento di preghiera di Fernanda. Sarebbero scattati così gli insulti: «ignorante, bestia d’uomo, decerebrato, non ti fai schifo da solo». Ursula, di fronte a questi messaggi, ha prontamente risposto e non le ha mandate a dire.



«Io sono suo marito e sono schifato e indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia, mentre uno sta pregando?» Avrebbe scritto Luca a Ursula, la quale non le ha mandate a dire sottolineando la sua sete di popolarità. «Ma la fama non serve, l’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più... Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna», avrebbe replicato Luca.



«Comunque piacere sono Ursula, la sua compagna e credimi meglio un compagno come Sossio, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro ma una buona spontanea e ingenua che un essere come te forse colto ma cattivo e in cerca di fama. Tu sei pazzo e alcolizzato, credimi. Le persone come te mi fanno paura», continua Ursula.



E poi Luca prova a correggere il tiro: «Magari a voce prima o poi ci si troverà a discuterne e a chiarire le questione, ma così per iscritto, diventa più complicato, ancora buona giornata». Solo ieri, Ursula aveva reagito contro gli attacchi della fidanzata di Licia Nunez che aveva definito Sossio "viscido" riferendosi al suo passato a Uomini e Donne e Temptation Island.



Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA