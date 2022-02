Elisabetta Gregoraci e la pagina di auguri, chi è l'ammiratore misterioso? Gli indizi su Briatore

Tutte le strade portano a Briatore. Non c’è firma sul lussuoso biglietto d’auguri recapitato oggi a mezzo stampa all’ex modella Elisabetta Gregoraci, che compie 42 anni ricevendo in regalo da un “misterioso” ammiratore una pagina intera de Il Corriere della Sera. Un’inserzione a pagamento a tutta pagina, nella prima parte del quotidiano, con una sua foto su fondo chiaro e la frase “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare”, con riferimento alla data di oggi e gli auguri.

Briatore potrebbe essere l'ammiratore misterioso

Un gesto molto romantico e assai dispendioso (il valore di un simile omaggio supera il centinaio di migliaia di euro), che fa pensare a un ammiratore che conosca bene la donna – o almeno “sappia” dove vuole arrivare – e che si possa permettere una simile follia d’amore. Se si esclude l’imprenditore di Parma Francesco Bettuzzi, con cui Gregoraci ha avuto una relazione prima de Il Grande Fratello VIP, troncata non proprio serenamente (lui l’accusava di pensare ancora al suo ex marito, Briatore), il candidato più probabile, per estro, ego, affetto e disponibilità economica è proprio l’imprenditore Flavio Briatore. Lo stesso con cui Gregoraci ha trascorso le ultime vacanze di Capodanno, e che non ha mai mancato di farle arrivare i propri auguri - l’anno scorso con un post su Instagram, insieme al loro figlio Nathan Falco.

Gregoraci, i flirt e l'amore

Di certo c’è che Briatore è l’unico uomo con cui Gregoraci abbia voluto fermarsi e formare una famiglia: in mezzo ai tanti flirt che le sono stati attribuiti, da quello con l’ex calciatore Stefano Bettarini all’assicuratore Francesco Zangrillo, fino al manager Matteo Mammì, il rapporto con Briatore è ancora oggi la relazione più solida nella vita della donna. Una presenza costante, forse un filo ingombrante, che dopo 9 anni di matrimonio (dal 2008 al 2017), e cinque dalla separazione, ancora non dimentica di festeggiare il suo compleanno.