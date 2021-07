Gregorio Paltrinieri, chi è la fidanzata Letizia Ruoli? Ecco cosa sappiamo

Tutti la cercano: da quando Gregorio Paltrinieri è salito sul podio, non si fa che parlare della sua fidanzata storica. Si chiama Letizia Ruoli, è molto riservata e stanno insieme da ben 9 anni. Il pluripremiato Gregorio Paltrineri, che ha ottenuto una medaglia d'argento a Tokyo 2020 per la sua gara di nuoto negli 800 metri stile libero, compare con la fidanzata in pochissime foto. Lei è originaria di Carpi, in provincia di Modena, e studia Radiodiagnostica a Roma. Lui vive a Ostia dove si allena. «Sono fidanzato con una ragazza che come me non ama mettere in piazza la propria vita privata. Siamo due giovani uguali a tanti altri che stanno bene insieme e amano tenersi un po’ di spazio solo per loro quando ci riescono».

Amatissimo e seguitissimo, il profilo instagram di Gregorio Paltrinieri vanta 268 mila follower. I numerosi post lo vedono spesso impegnato nell’attività agonistica, ma anche in stralci di vita quotidiana o anche con amici noti, come Alessandro Borghi. Parla poco della sua vita privata Paltrinieri. Gregorio e la fidanzata conducono una vita normale e cercano di stare lontani dai riflettori, ma cosa sappiamo su di lei e sulla loro storia d'amore? Ecco il video.

