Greta Scarano e il regista Sydney Sibilia si sposano, trovate le pubblicazioni: l'amore è scoppiato sul set

Greta Scarano e Sydney Sibilia starebbero per pronunciare il fatidico sì. Secondo quanto riporta il settimanale DiPiù, l'attrice e il regista avrebbero programmato le nozze. Il matrimonio arriva dopo quattro anni d'amore e l'incontro sul set di "Smetto quando voglio: Masterclass". Trovate le pubblicazioni nel comune di Roma, ma è ancora un mistero la data.

Dagospia ha svelato di aver trovato le pubblicazioni e sembra che il giorno del matrimonio sia imminente. Il regista della trilogia di "Smetto quando voglio" avrebbe convinto Scarano ad accettare la sua proposta dal momento che l'attrice non aveva manifestato il desiderio di sposarsi. «ll matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me», aveva raccontato.

Greta e Sydney, rispettivamente 35 e 39 anni, si sono incontrati per la prima volta nel 2016, e con il passare del tempo hanno scoperto di essere innamorati e affiatati. Da nessuno dei due è arrivata la conferma, ma la notizia ha fatto felici i fan.